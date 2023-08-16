Подмосковье 16 августа 2023, 20:40 Выставка «Утопия и пауза» продлится в музее-заповеднике «Архангельское» в Красногорске до 10 сентября Культура.РФ

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Выставка работ студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ «Утопия и пауза» в музее-заповеднике «Архангельское» в Красногорске продлится до 10 сентября. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Экспозиция является диалогом между современным искусством и классикой. Работы воспитанников Школы дизайна разместили с коллекцией музея-заповедника для сравнения эпох.

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Узнать подробности и приобрести билеты на выставку можно на сайте.

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