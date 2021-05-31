Выставку усадебных экспонатов в «Новом Иерусалиме» продлили до 18 июля

Выставку усадебных экспонатов в «Новом Иерусалиме» Истры продлили до 18 июля. Ее открыли еще в прошлом году, но из-за высокого спроса решили не закрывать до середины лета.

Выставку «Возвращение в усадьбу» увидели уже более 23 тысяч человек. Закрыть ее планировали 30 мая, а теперь экспозицию можно изучить почти до конца июля.

Открытие выставки в 2020-м было одним из ключевых событий, посвященных 100-летию музея «Новый Иерусалим». Вниманию зрителей представили живопись, графику и не только.

Всего на экспозиции в музее Истры можно увидеть свыше 400 уникальных предметов. Их привезли из нескольких усадеб.

Среди них «Ильинское», «Введенское», «Никольское-Урюпино», «Покровское» и другие.

Ранее мы рассказали о том, что «Новый Иерусалим» первым в России покажет реплики известных картин, с которых исчезли фигуры людей. Это выставка «Скрытые пространства».