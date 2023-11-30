30 ноября 2023, 11:51
Выставка упаковок кондитерских изделий с изображением русских сказок пройдет в Сергиевом Посаде
Новая выставка откроется в музее брендов, истории и дизайна упаковки в Сергиевом Посаде 1 декабря. На ней представят экспонаты, в основу оформления которых легли русские сказки.
Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, на выставке покажут коллекции упаковок для кондитерских изделий 19-20 веков, которые производились в Российском Империи и СССР. Они оформлены по мотивам русских сказок, а также с изображением географических карт, птиц, животных и памятников.
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Выставка продлится до 31 января. Подробнее о ней можно узнать по ссылке.
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