Выставка уникальных автомобилей времен СССР пройдет в подмосковном музее

В Красногорске 25 сентября можно будет увидеть уникальные автомобили эпохи СССР. Выставка пройдет в музее Вадима Задорожного. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по туризму Московской области.

Уникальные автомобили времен СССР покажут гостям музея в рамках выставки Lada History. Она будет проходить 25 сентября, с 10:00 до 16:00. Гости увидят редкие экземпляры Волжского автомобильного завода. Все экспонаты сохранены в идеальном состоянии.

Посетители экспозиции смогут увидеть и машины из коллекции клуба Lada History. Его участники восстанавливают легендарный автомобили советских времен. Все экземпляры приводят в аутентичное состояние, чтобы сохранить память об истории завода ВАЗ и людях, которые стояли у его истоков.

С автомобилями можно будет фотографироваться и осмотреть их. Выставку организуют во дворе музея. Посещение экспозиции бесплатное при наличии билета в музей.