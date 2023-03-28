Подмосковье 28 марта 2023, 16:49 Выставка «Три века борьбы с финансовыми пирамидами» открылась в Красногорске Министерство экономики и финансов МО

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Историю борьбы с финансовыми пирамидами представили на выставке в Доме правительства Подмосковья. Об экспозиции рассказала министр экономики и финансов Наталия Масленкина.

Мобильную выставку представили в рамках фестиваля финансовой культуры и грамотности. Плакаты рассказывают о самых громких и обсуждаемых случаях мошенничества с помощью финансовых пирамид. Это документы, акции, сберкнижки, договоры, реклама и прочие свидетельства больших обманов. Материалы будут интересны для изучения истории преступных схем.

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«В 2022 году Банк России выявил почти пять тысяч компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это на 85% больше, чем годом ранее», — предупредила Наталия Масленкина.

По словам министра, такая деятельность представляет серьезную экономическую и социальную опасность. Выставка напоминает об угрозах и освежает память зрителей, предостерегая от участия в сомнительных схемах.

Внедрять умные и передовые технологии — одна из основных задач для детских садов и школ, считает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, сегодня очень важное место занимают искусственный интеллект, робототехника, IT.