Подмосковье 17 января 2024, 22:33 Выставка тревел-фотографа Вадима Рылько открылась в Лобне Фото Екатерина Дятловская

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Путешественник Вадим Рылько представил в Художественной галерее имеени В. И. Коробкова 42 работы. На выставке «Ассоциации в камне» — фотографии из Индии, Боливии, Италии, Чили, Испании, России и других уголков мира.

Вадим Рылько рассказал, что эта выставка стала для него первой. Он очень любит путешествовать и фотографировать. За много лет съемок накопилось большое количество материала.

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«Но показать захотелось что-то нестандартное, потому что много кто выставляет портреты людей, дома, пейзажи, фото закатов или рассветов. И так родилась вот эта тема, камни, которые похожи на что-то. Отобрали фотографии камней, в которых довольно просто что-то угадать, есть, конечно, и посложнее. Для отбора было порядка 140 работ, отобрали только 42», — поделился фотограф.

На снимках, вошедших в экспозицию, можно увидеть НЛО, черепаху, шахматы или группу людей. По словам автора, выставка стала возможной благодаря директору Художественной галереи Константину Буйко.

Фото Екатерина Дятловская Фото Екатерина Дятловская Фото Екатерина Дятловская Фото Екатерина Дятловская Фото Екатерина Дятловская

Вадим предпочитает снимать на компактные фотоаппараты, они дают возможность быстрее реагировать на происходящее, но при этом делают качественные кадры. При обработке фотографий автор никогда ничего не дорисовывает, ограничиваясь коррекцией света, цвета и контрастности.

Сейчас Вадим Рылько снова в Индии. А посмотреть его выставку «Ассоциации в камне» в Подмосковье можно до 4 февраля.

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