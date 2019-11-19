Мини-платформа МЦД и дорожные разработки. Выставка «Транспортная неделя» продолжается в Москве

В Москве проходит 13-я международная выставка «Транспортная неделя». Компании-лидеры дорожной отрасли привезли свои новинки и разработки в Гостиный двор. Подмосковье тоже вошло в число участников мероприятия.

Некоторые стенды на выставке наглядно демонстрируют принцип работы транспортных узлов. Так, посетители могут познакомиться с внешним видом станций и поездов Московских центральных диаметров (МЦД). И даже посидеть на скамейке станции Одинцово.

Источник фото: телеканал «360»

«Запуск МЦД — это очень большой проект в сфере железнодорожных перевозок. Мы очень ждем этого открытия, потому что больше двух миллионов жителей Московской области воспользуются услугами МЦД. Это будет и быстро, и дешево. Мы со своей стороны подготовились: четыре тысячи машиномест у нас уже есть при станциях МЦД, еще 12 тысяч на подходе. Благоустроили подходы к станциям и будем это делать дальше», — рассказал министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Источник фото: телеканал «360»

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Регион продолжает развивать и автодорожную инфраструктуру. Совсем недавно открыли крупные объекты: путепровод в Реутове и обход в Сергиевом Посаде. Всего за пять лет в Подмосковье на дорожные работы потратили 144 миллиарда рублей.

Также на выставке прошел деловой завтрак. Возглавил его министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих. На встрече обсудили развитие железных и автомобильных дорог, аэропортов, морских портов.