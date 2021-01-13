Выставка «Связь времен» откроется 5 февраля в Московском областном музее народных промыслов

Московский областной музей народных художественных промыслов совместно с представителями жостовской династии художников Беляевых-Гончаровых представит выставку «Связь времен». Она откроется 5 февраля 2021 года.

Экспозиция приурочена к 195-летней годовщине всемирно известного народного художественного промысла Жостово. На выставке будут представлены как традиционные подносы, так и другие изделия декоративно-прикладного искусства, выполненные в жостовской технике. Также вниманию посетитей представят предметы для декоративного оформления интерьера, подарочные наборы, броши, панно, шкатулки, детскую мебель, костюмы с яркой акриловой росписью, которые являются совершенно новым для Жостово направлением.

Выставка откроется 5 февраля 2021 года в 15:00. Московский областной музей народных художественных промыслов находится в деревне Федоскино городского округа Мытищи.