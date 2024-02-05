05 февраля 2024, 14:02
Выставка световых приборов разных исторических эпох откроется в Балашихе 7 февраля
Выставка «Освещая все былое» откроется в Балашихе 7 февраля. На ней представят световые приборы разных исторических эпох.
Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, гости выставки узнают о применении световых приборов от древних времен до наших дней. Экспозиция будет работать в Балашихинском историко-художественном музее до 10 марта
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Подробнее об этом можно узнать по ссылке.
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