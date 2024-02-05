Подмосковье 05 февраля 2024, 14:02 Выставка световых приборов разных исторических эпох откроется в Балашихе 7 февраля https://welcome.mosreg.ru/

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Выставка «Освещая все былое» откроется в Балашихе 7 февраля. На ней представят световые приборы разных исторических эпох.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, гости выставки узнают о применении световых приборов от древних времен до наших дней. Экспозиция будет работать в Балашихинском историко-художественном музее до 10 марта

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