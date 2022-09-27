Выставка «Судьбы усадеб. Исход» откроется в музее «Горки Ленинские» 28 сентября | 360°

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Выставка «Судьбы усадеб. Исход» откроется в музее «Горки Ленинские» 28 сентября

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В Музее-заповеднике «Горки Ленинские» 28 сентября откроется выставка «Судьбы усадеб. Исход». Об этом сообщили в Минкультуры Подмосковья.

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Новая экспозиция является продолжением выставки «Судьбы усадеб. Гроза 1917 года». В ней объединено несколько тематических блоков, которые рассказывают об усадебном наследии и культуре после революции 1917 года.

пресс-служба Минкультуры Московской области

пресс-служба Минкультуры Московской области

Создатели выставки ставили перед собой задачу осветить первые годы в стране после революционных событий при помощи инсталляций, художественных и документальных средств.

Посетители выставки смогут увидеть уникальные предметы из фондового собрания Музея-усадьбы «Горки Ленинские», многие из которых не экспонировались ранее: фарфор, мебель, живопись, печные изразцы и многое другое.

пресс-служба Минкультуры Московской области

пресс-служба Минкультуры Московской области

Выставка откроется 28 сентября и будет работать ежедневно, с 9:00 до 17:00, кроме понедельника и вторника.

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