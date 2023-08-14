Подмосковье 14 августа 2023, 10:55 Выставка старинных икон и костюмов пройдет в Красногорске до ноября Усадьба Знаменское-Губайлово

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Выставка работ Юлии Алакиной «Заветы старины» пройдет в комплексе «Знаменское-Губайлово» в Красногорске. На ней представят иконы, предметы быта, костюмы и кукол.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, Юлия Алакина — лауреат всероссийских и международных конкурсов, организатор интерактивно-образовательных программ. Она также занимается написанием музыки, является автором и исполнителем песен в разных жанрах и экспертом международного форума «Таврида».

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Выставка продлится до 31 октября.

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