Подмосковье 11 июля 2023, 11:58 Выставка современного ремесленного искусства началась в Зарайске Музей-заповедник «Зарайский кремль»

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Музей-заповедник «Зарайский кремль» представил новую экспозицию «Искусство в ремесле. Путешествие узора», которую проводят участники Московского союза художников. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

На выставке можно увидеть работы современных художников Москвы, Абрамцева и Гжели, дополненные предметами из коллекции музея. Посетителям откроется все многообразие орнамента, выполненного в керамике, лоскутном шитье, ткачестве и других формах.

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Выставка будет работать до 20 августа. Приобрести билеты можно на сайте музея.

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