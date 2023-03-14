Подмосковье 14 марта 2023, 13:15 Выставка советской графики откроется в Горках Ленинских 17 марта

Читать 360tv в

Выставка советской графики 1960–1980-х годов откроется в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 17 марта. В экспозицию вошло 60 работ, многие из которых зрители увидят впервые.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, что на выставке можно будет увидеть работы классиков советского изобразительного искусства Дмитрия Налбандяна, Липы Герш-Лейбович Ройтера, Николая Жукова и других.

Реклама

Проект задуман, чтобы показать эволюцию художественных образов Ленина. Эта особая тема в советском искусстве получила название «лениниана». Вождя сперва изображали в тесной связи с политическим курсом, а затем появилось стремление к романтизации образа, сменившееся желанием очеловечить главного героя.

Реклама

Выставка будет работать до 14 мая 2023 года.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно узнавать обо всех выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.