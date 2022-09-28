Выставка советских ретромашин пройдет в Горках Ленинских 9 октября | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 12:41 Поделиться Telegram

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Viber Выставка советских ретромашин пройдет в Горках Ленинских 9 октября

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В начале следующего месяца, 9 октября, в Подмосковье в торжественной атмосфере пройдет закрытие летнего сезона-2022 классических ретро-автомобилей. Мероприятие состоится в музее-заповеднике «Горки Ленинские».

Отдельную выставку собираются показать владельцы крайне редких и известных во всем Советском Союзе автомобилей ГАЗ «Чайка». Они покажут в заповеднике коллекцию уникальных машин прошлой эпохи.

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История «Чайка-клуба» началась еще в 2017 году. Тогда один из коллекционеров и любителей отечественных ретроавтомобилей Роман Пинаев решил объединить около ста своих единомышленников и организовать целый клуб. За пять лет удалось не только сберечь промышленное наследие, но и провести ремонты и реставрацию, которые проводились крайне тщательно, с вниманием к каждой детали.

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Каждый год закрытие сезона проходит на новой площадке, в этом году были выбраны «Горки Ленинские». Гостям выставки покажут все машины и расскажут о них интересные факты. После этого состоится первенство по фигурному вождению, а затем и дефиле.

В среднем таким автомобилям около 60 лет. Самый почтенный из них ГАЗ 12 ЗИМ 1955 года, первый представительский автомобиль в СССР и первый, у которого был «прыгающий олень» на капоте. Самый молодой — «Чайка» ГАЗ 14, выпущенный в 1985 году, когда с конвейера сошло рекордное количество этих машин — 151.

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