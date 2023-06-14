14 июня 2023, 10:30
Выставка собак и кошек с возможностью приютить питомца прошла в Одинцове
Благотворительная выставка животных «Хочу домой» прошла в Одинцове. Посетители могли забрать кошек и собак домой или помочь приюту.
Пса по кличке Рекс забрали с выставки в семью. Новый хозяин признался, что питомца из приюта взял впервые.
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«Мне все-таки в первую очереди нужен друг. А уже в другую очередь для охраны дома беру. Я занимаюсь очень активным образом жизни. Я езжу на фестивали, хожу по лесам, и мне как раз нужен такой активный компаньон», — сказал Артем Куценко.
Животных на выставку привезли приюты и неравнодушные волонтеры. Акции в поддержку бездомных животных проводятся регулярно. Главная цель — привлечь внимание к проблеме и помочь питомцам обрести хозяев.
Праздничную атмосферу на вставке создали детские вокальные и танцевальные коллективы.
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Одинцово
Благотворительность
Животные
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