Подмосковье 17 марта 2023, 16:04 Выставка собак и кошек с возможностью приютить питомца пройдет в парке в Солнечногорске

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Выставка собак и кошек «Домой!» пройдет в городском парке Солнечногорска 23 апреля. Жители округа смогут приютить понравившегося питомца.

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Мероприятие проведет благотворительный фонд помощи животным «Дарящие надежду» при поддержке администрации округа. В городском парке Солнечногорска у памятника Лермонтову новых хозяев будут дожидаться собаки и кошки, которые ищут дом. Все животные на выставке здоровы, стерилизованы по возрасту, привиты и готовы отправиться в добрые руки.

Забрать понравившегося питомца можно после предъявления паспорта и заключения договора об ответственном содержании. Посетители, у которых нет возможности завести домашнего любимца, смогут оставить в пункте сбора корма и игрушки для животных.

«Приглашаем жителей нашего муниципалитета принять участие в добром проекте, который направлен на помощь братьям нашим меньшим. Уверен, что большая часть животных сможет обрести теплый дом и заботливых хозяев», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Всех желающих найти себе лучшего друга и просто помочь животным приглашают в городской парк 23 апреля с 12:00 до 18:00. Посетителей также ожидает благотворительная ярмарка, концертная программа, викторины, беспроигрышная лотерея и сюрпризы.

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