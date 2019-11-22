Памяти защитников Родины. Выставка скульптора Романа Фашаяна открылась в Солнечногорске

В Путевом дворце Солнечногорска открылась выставка скульптур заслуженного художника России Романа Фашаяна. Здесь выставлены бронзовые и мраморные скульптуры, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Источник фото: телеканал «360»

Выставка «Защитникам русской земли» демонстрируется в различных городах России с 2017 года. Сегодня экскурсию первым гостям провел сам скульптор. Он рассказал об истории и идее создания каждого произведения и поделился планами на будущее. Торжественное открытие посетили также близкие и друзья Романа Фашаяна. Они поведали свои истории знакомства с творчеством скульптора.

Многие из выставленных работ посвящены теме Великой Отечественной войны. На выставке представлены скульптуры артистов Юрия Никулина и Зиновия Гердта, которые защищали страну в эти годы, и композиции «Дети войны», «Беженцы, 1941 год». Другим периодам истории России посвящены скульптуры князей Юрия Долгорукова и Александра Невского, поэта и генерала-лейтенанта Дениса Давыдова.

Источник фото: телеканал «360»

«Я вырос на улице, где было очень много ветеранов. Я дружил с ними, слушал их воспоминания. Их рассказы о войне впечатлили меня, и в своих работах я выразил свои детские воспоминания», — рассказал Роман Фашаян.

Монументальные памятники скульптора, посвященные Великой Отечественной войне, ученым, государственным деятелям и погибшим в локальных войнах, установлены в нескольких городах России. Многие его работы пополнили коллекции ценителей искусства из Армении, России и стран Европы.

Роман Фашаян сообщил, что ближайшие несколько лет планирует посвятить мрамору, на это его вдохновили работы итальянского скульптора Микеланджело.