Памяти защитников Родины. Выставка скульптора Романа Фашаяна открылась в Солнечногорске
Выставка «Защитникам русской земли» демонстрируется в различных городах России с 2017 года. Сегодня экскурсию первым гостям провел сам скульптор. Он рассказал об истории и идее создания каждого произведения и поделился планами на будущее. Торжественное открытие посетили также близкие и друзья Романа Фашаяна. Они поведали свои истории знакомства с творчеством скульптора.
Многие из выставленных работ посвящены теме Великой Отечественной войны. На выставке представлены скульптуры артистов Юрия Никулина и Зиновия Гердта, которые защищали страну в эти годы, и композиции «Дети войны», «Беженцы, 1941 год». Другим периодам истории России посвящены скульптуры князей Юрия Долгорукова и Александра Невского, поэта и генерала-лейтенанта Дениса Давыдова.
«Я вырос на улице, где было очень много ветеранов. Я дружил с ними, слушал их воспоминания. Их рассказы о войне впечатлили меня, и в своих работах я выразил свои детские воспоминания», — рассказал Роман Фашаян.
Монументальные памятники скульптора, посвященные Великой Отечественной войне, ученым, государственным деятелям и погибшим в локальных войнах, установлены в нескольких городах России. Многие его работы пополнили коллекции ценителей искусства из Армении, России и стран Европы.
Роман Фашаян сообщил, что ближайшие несколько лет планирует посвятить мрамору, на это его вдохновили работы итальянского скульптора Микеланджело.