Подмосковье 23 декабря 2022, 18:31 Выставка самоваров из крупнейшей частной коллекции России открылась в Щелкове

Читать 360tv в

Коллекция Дмитрия Рогова состоит из более чем 300 самоваров. Это одно из самых крупных частных собраний в России. Небольшую часть коллекции он привез на выставку в Щелково. Некоторым из представленных 40 экспонатов более 100 лет.

Изначально коллекция состояла из маленьких самоваров и постепенно разрослась. По словам Дмитрия, когда у него появился первый самовар, он начал изучать его устройство, купил книжку и не смог остановиться. Спустя пять лет хобби превратилось в работу. Дмитрий самостоятельно занимается реставрацией экспонатов, организует выставки и даже открыл магазин в Туле.

Реклама

«Вряд ли первый мастер, который делал самовар, думал, что это станет предметом искусства. Делал все-таки для того, чтобы пить чай изначально», — отметил коллекционер Дмитрий Рогов.

Реклама

Выставка продлится до конца января. Жители и гости Щелкова смогут увидеть диковинные самовары, услышать историю самоварного дела и узнать о традициях чаепития в России от автора выставки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».