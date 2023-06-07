Подмосковье 07 июня 2023, 15:52 Выставка с портретами женщин из разных уголков России открылась в Химках

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Ко Дню России в химкинском музее «Артишок» открыли выставку фотопортретов, героинями которой стали женщины из разных уголков страны. Глава городского округа Дмитрий Волошин побывал на открытии экспозиции.

«Большая честь и гордость для нас стать первым городом Подмосковья, где стартует эта выставка. Она посвящена нашей великой стране, ее красоте, которая отражается в миллионах женских лиц», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

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В экспозиции представлено 17 портретов женщин — каждая представляет свою малую Родину с помощью традиционного костюма. Большинство нарядов — семейные реликвии, которые десятилетиями передаются из поколения в поколение.

«Здорово, что проходят такие презентации, которые могут связывать современность и историю. Все наряды очень красивые. Сейчас мне пришла идея, что выставку нужно развивать дальше — масштабировать и дополнить мужским костюмом», — отметила председатель Московского областного регионального отделения «Союза женщин России» Екатерина Богдасарова.

Фотограф Екатерина Мельникова — автор портретов — поблагодарила участниц проекта за поддержку и уделенное время.

«Было невероятно сложно собрать столько женщин с разных территорий в Подмосковье. Нам помогали эксперты, делились контактами. Всем спасибо. Будем продолжать развивать выставку», — сказала она.

Выставка будет работать в Химках полтора месяца, после чего отправится гастролировать по другим городам Подмосковья.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что узнать обо всех достопримечательностях региона, подобрать отель и запланировать путешествие можно на главном туристическом портале Подмосковья.