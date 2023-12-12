Подмосковье 12 декабря 2023, 23:54 Выставка с новогодним вернисажем «Зима-Чародейка» открылась в Люберцах Музейно-выставочный комплекс г.о. Люберцы

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В музейно-выставочном комплексе в Люберцах открыли выставку с новогодним вернисажем «Зима-Чародейка». Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

Экспозицию посвятили зимнему времени года. На картинах изобразили снежные городские и деревенские пейзажи, натюрморты, портреты и другие работы.

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Выставка завершится 21 января. Подробности можно узнать на сайте комплекса.

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