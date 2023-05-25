Подмосковье 25 мая 2023, 16:01 Выставка с копиями рисунков и механизмов Леонардо да Винчи открылась в Люберцах

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Работы школьников и студентов, выполненные на 3D-принтерах по мотивам творчества Леонардо да Винчи, представили в музейно-выставочном комплексе Люберец. В экспозиции «Инженерный гений Возрождения» можно увидеть копии знаменитых изобретений мастера.

«Как хороший художник должен изучать работы старых мастеров, так и хороший инженер, копируя работы гениев, получает колоссальный опыт. Это уникальная выставка не только в Подмосковье, но и во всем мире», — рассказал директор Международного института новых образовательных технологий РГГУ Сергей Кувшинов.

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Кажется, что в зале соединили эпохи, и гений Леонардо вдруг предстает в совершенно ином свете, созданном с использованием новейших технологий. Рисунки и механизмы инженерного гения стали основой для создания объемных макетов. Их можно не только увидеть, но и потрогать — это особенно нравится посетителям. А с помощью технологии дополненной реальности и специального мобильного приложения картины мастера «оживают» на смартфонах и планшетах.

Каждый экземпляр, представленный на выставке, имеет описание, которое дублируется шрифтом Брайля. В экспозиции также представлены живописные работы художников, писавших Италию.

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