Подмосковье 04 марта 2024, 15:51 Выставка резных икон Александра Шлягина «Отечество» открылась в Клину Источник фото: Данила Кирьянов

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Выставка уникальных резных икон «Отечество» открылась в Клину в выставочном зале имени Ю. В. Карапаева. Свои работы представил художник, заслуженный работник культуры Республики Чувашия Александр Шлягин.

По словам научного сотрудника выставочного зала Ксении Киндеевой, мастер создает православные иконы.

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«Наш зал сотрудничает с Александром Шлягиным на протяжении трех лет. И ежегодно мы принимаем в своих стенах уникальные шедевры резной деревянной иконы. На этой выставке есть много новых работ. Возглавляет выставку икона Троицы», — рассказала Киндеева.

На выставке «Отечество» представлены 28 икон мастера, а также его учеников. Посетить уникальную экспозицию можно до 10 марта.

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