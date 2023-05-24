Подмосковье 24 мая 2023, 19:35 Выставка работ воспитанников Центральной детской школы искусств прошла в Химках

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Выставка работ юных художников прошла в Центральной детской школе искусств в Химках. Ребята нарисовали картины, посвященные Великой Отечественной войне.

Картины ребят показали волонтерам и бойцам СВО, которые проходят лечение в военном госпитале имени Бурденко.

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«Центральная детская школа искусств принимает активное участие в гуманитарной помощи, у нас организован пункт по плетению сетей. Учащиеся неоднократно отправляли свои работы в зону СВО», — рассказала директор Центральной детской школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский отметил на выставке картину с изображением памятника истребителю Ла-7 в Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев помог бойцу СВО получить отпуск, чтобы приехать на выпускной дочки в Коломну.

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