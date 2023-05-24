24 мая 2023, 19:35
Выставка работ воспитанников Центральной детской школы искусств прошла в Химках
Выставка работ юных художников прошла в Центральной детской школе искусств в Химках. Ребята нарисовали картины, посвященные Великой Отечественной войне.
Картины ребят показали волонтерам и бойцам СВО, которые проходят лечение в военном госпитале имени Бурденко.
Реклама
«Центральная детская школа искусств принимает активное участие в гуманитарной помощи, у нас организован пункт по плетению сетей. Учащиеся неоднократно отправляли свои работы в зону СВО», — рассказала директор Центральной детской школы искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская.
Председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский отметил на выставке картину с изображением памятника истребителю Ла-7 в Химках.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев помог бойцу СВО получить отпуск, чтобы приехать на выпускной дочки в Коломну.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Выставки
Дети
Химки
Реклама
Реклама