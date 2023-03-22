Подмосковье 22 марта 2023, 08:36 Выставка работ воспитанников центра культуры «Подмосковье» открылась в Мытищах

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Лучшие работы воспитанников творческих мастерских центра культуры «Подмосковье» в Мытищах попали на выставку изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Она продлится до 31 марта.

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На выставке «Лучшие из лучших ИЗО и ДПИ» в центре культуры «Подмосковье» представлены работы воспитанников в возрасте от четырех до 18 лет. Руководители творческих коллективов не только выбирают самые интересные работы, но и дают профессиональные советы юным участникам выставки.

«Чтобы была возможность отсмотреть все таланты, мы проводим мероприятие в формате „Лучший из лучших“ в направлениях: вокал, хореография, театр и [теперь] ИЗО и ДПИ (изобразительное искусство и декоративно-прикладное искусство — прим. ред.). Сегодня у нас вот такой первый опыт. <…> Я думаю, что это будет хорошая практика», — рассказала фотограф центра культуры «Подмосковье» Анастасия Смирнова.

Формат выставки, по мнению организаторов, приносит двойную пользу. Здесь можно не только приобщиться к искусству, но и выбрать творческое направление для себя и своего ребенка.

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