Подмосковье 10 мая 2023, 12:48 Выставка работ учеников детской школы мозаики прошла в Лобне ко Дню Победы

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Воспитанники детской школы мозаики показали свои работы на площади Дворца культуры «Чайка» в Лобне. Открытие выставки «Не во имя славы» приурочили ко Дню Победы.

Главным экспонатом выставки стал мозаичный комплекс из четырех панно. Композиция посвящена героическим подвигам князя Александра Невского и русских воинов.

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Над ней трудились порядка 60 учеников коррекционной и воскресной школ. Чтобы создать эту уникальную работу, ребята изучали историю и даже побывали на реконструкции битв русских воинов с ливонскими рыцарями и татаро-монголами.

Выставка на площади Дворца культуры «Чайка» будет работать до конца недели, а после отправится в музей детской школы мозаики в микрорайоне Восточном.

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