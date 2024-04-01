Подмосковье 01 апреля 2024, 18:14 Выставка работ участников проекта «Активное долголетие» открылась в Химках Источник фото: Валерия Ерофеева

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Выставка творческих работ участников проекта «Активное долголетние» открылась в Химках. Мастера представили свои картины, расписную посуду, поделки из кофейных зерен, кукол из бересты, сувениры из кожи и бисера и много другое.

По словам руководителя клуба «Активное долголетие» Марины Дубровиной, выставка приурочена к Международному дню творчества.

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«Всего представлено около 60 творческих работ, выполненных из самых разных материалов, и около 15 картин. Я уверена, что посетители выставки получат огромное удовольствие», — рассказала Дубровина.

Она добавила, что пожилые люди приходят в клуб, чтобы найти единомышленников, а также обменяться опытом с коллегами-мастерами.

Выставка проходит в музыкальной гостиной клуба, а посетить ее можно до конца апреля.

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