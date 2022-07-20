Выставка работ молодых художников открылась в Ногинске

Шестая по счету выставка молодых художников в Ногинске продолжает искать и показывать таланты Богородского и соседних округов. В этот раз в зале представлены работы 20 авторов.

Она хотела служить в полиции, но в последний момент выбрала творчество. Ксения Шарманова работает скульптором уже больше 18 лет и не жалеет.

«Это тоже не девичья профессия. Здесь должен присутствовать пробивной характер, как и в правоохранительных органах. При этом здесь есть творчество, можно отойти от каких-то рамок», — говорит Ксения, которая является куратором и участником выставки.

Источник фото: телеканал «360»

На гранях реальности создаются картины Юлии Хохловой. Вместо пленэра девушка с планшетом выходит на виртуальные прогулки по всему миру. Гватемала, Порту, а в следующую минуту это уже могут быть улочки Парижа или Швейцарии. Реальные путешествия, конечно, не заменит, но в атмосферу погрузиться поможет.

«Получается что-то вроде цифрового пленэра. Ну очень художественная серия получилась, очень классная», — оценил работу коллеги член Союза художников, куратор выставки Константин Полетаев.

Источник фото: телеканал «360»

Среди авторов — приверженцы классической живописи, графики, любители артхаусных инсталляций. Многие экспонаты символичны и лишь намекают на тайный смысл. А еще на выставке можно вдохновиться идеями домашнего декора.

Экспозиция в Доме художника будет открыта до 29 июля. Вход свободный.