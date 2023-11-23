Подмосковье 23 ноября 2023, 19:31 Выставка работ художника Виктора Шилова открылась в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Выставка народного художника Виктора Шилова в Мытищах состоит из 26 работ. Среди них портреты известных военачальников, ветеранов, исторические сюжеты, пейзажи и натюрморты.

Первыми картины художника оценили военнослужащие, проходящие реабилитацию в санатории Министерства обороны России в Марфино. Открывал выставку автор работ лично.

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Экспозиция будет выставляться в санатории около месяца и станет частью программы реабилитации раненых участников специальной военной операции.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

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