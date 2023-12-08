Подмосковье 08 декабря 2023, 09:00 Выставка работ художника Виктора Шилова началась в музее в Кашире Телеканал «360»

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Персональная выставка народного художника России Виктора Шилова открылась в краеведческом музее Каширы. Она посвящена 82-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой.

Виктор Шилов — действительный член Российской академии художеств, автор сотен полотен в жанрах станковой живописи, пейзажа, натюрморта. Особое место в его творчестве занимает портретный жанр. Образы современников от президента и патриарха до ветеранов и видных военачальников отличаются выразительностью и фотографическим сходством.

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«Посмотрите на его творчество, на его работы. Я хотел, чтобы все его увидели, потому что человек обладает огромным талантом, огромным мастерством», — сказал глава городского округа Кашира Михаил Шувалов.

Экспозиция уникальных работ художника будет работать в Кашире до 23 декабря.

«Когда посещаешь такие города провинциальные нашей святой Руси, ты по-другому начинаешь осмысливать и смотреть на Москву и еще больше любить родину. Замечательные люди, природа. Конечно, это все вдохновляет художника. Поэтому это очень важно приезжать в такие города и проводить выставки», — сказал народный художник России Виктор Шилов.

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