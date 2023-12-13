Подмосковье 13 декабря 2023, 14:04 Выставка работ художника Николая Блохина пройдет в Сергиевом Посаде Сергиево-Посадский музей-заповедник

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Работы известного художника из Санкт-Петербурга Николая Блохина представят в Сергиевом Посаде. Посетители увидят более 50 произведений живописи и графики, о чем сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Сергиево-Посадский музей-заповедник Сергиево-Посадский музей-заповедник Сергиево-Посадский музей-заповедник Сергиево-Посадский музей-заповедник Сергиево-Посадский музей-заповедник

Выставка откроется 21 декабря в Сергиево-Посадском музее-заповеднике и будет идти до 19 мая следующего года. В экспозиции собрали более 50 работ Николая Блохина — это живописные сюиты, сохраняющие тепло человеческой души. Портреты, натюрморты, пейзажи. Автор пишет свои сюжеты как абстрактную композицию, передающую настроение, движение, свет.

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