Подмосковье 29 января 2024, 11:35 Выставка работ художника Михаила Лебедева «Дивный сад» откроется в Электростали 31 января Музейно-выставочный центр г.о. Электросталь

Читать 360tv в

Выставка художника Михаила Лебедева «Дивный сад» откроется в историко-художественном музее имени Алексеева в Электростали 31 января. На ней представят экспонаты с жостовской росписью.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, заслуженный художник России Михаил Лебедев использует в работе традиционную жостовскую роспись с оригинальными техниками и мотивами. Его работы хранятся во многих музеях, в том числе за рубежом.

Реклама

Приобрести билеты можно по ссылке. Выставка будет работать до 31 марта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».