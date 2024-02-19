19 февраля 2024, 23:10
Выставка работ художника Германа Тростянко продлится в Лобне до 3 марта
Ретроспективная выставка художника и артиста балета Германа Тростянко продлится до 3 марта в Лобне. В экспозиции представлено 27 работ живописца.
В художественной галерее имени В. И. Коробкова внучка художника Дарья Евцихевич вместе с пианистом Николаем Гангнусом исполнила «Славянские танцы» Дворжака в четыре руки.
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«Именно эта его ипостась оказалась мне наиболее близка, потому что я музыкант, работала с артистами балета, и сама непрофессионально занимаюсь балетом уже не один десяток лет», — рассказала Евцихевич.
Организовали выставку внуки Тростянко Дарья и Денис Евцихевич, а название «Неоконченный портрет» навеяно автопортретом, который так и остался незаконченным.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.
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