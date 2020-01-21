Выставка работ фотографов из областного Союза художников открылась в Химках

В музейном комплексе «Артишок» в Химках открылась выставка фотографий. На ней представлены работы 15 авторов, все они — члены областного Союза художников. Вход на выставку свободный.

Источник фото: телеканал «360»

Природа, архитектура, человек. Разные темы, разные авторы, но все они связаны с Подмосковьем. Один из фотографов, чьи работы представлены на выставке, — Алексей Рябов.

Источник фото: телеканал «360»

На ряде фотографий Алексея запечатлены балерины.

«Непосредственно чтобы сделать сам кадр, ушло, наверное, 1,15 секунды. Но чтобы нажать на кнопку, мы поработали с ней, наверное, где-то полчаса. Уже непосредственно в зале. А до этого я ее готовил где-то часа два чисто психологически. Это довольно долгий процесс», — рассказывает фотограф.

Источник фото: телеканал «360»

Алексей не любит откровенно постановочные кадры. Автор предпочитает показывать людей настоящими. А для этого, говорит фотограф, важно расслабить человека.

«Позирования как такового быть не должно. Он должен быть максимально естественен. Если он не хочет улыбаться, улыбаться он не должен. Пусть он будет грустить, плакать, злиться, в конце концов, но чувства должны быть естественными», — отмечает Алексей Рябов.

Источник фото: телеканал «360»

Фотовыставка в музейном комплексе «Артишок» работает до 9 февраля ежедневно, кроме понедельника и вторника, с 11 до 19 часов. Вход свободный.