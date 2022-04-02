Выставка «Путь навстречу» открылась в музее «Дмитровский кремль»

В музее «Дмитровский кремль» в пятницу, 1 апреля, начала работу выставка Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» «Золотое кольцо». Она стала финальной частью проекта «Путь навстречу».

Выставочный проект представлен «РОСИЗО» и организован при поддержке Министерства культуры РФ и Министерства культуры Московской области.

Открыли выставку министр культуры Московской области Елена Харламова, генеральный директор «РОСИЗО» Ольга Галактионова и глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

В ходе открытия выставки министр культуры региона отметила, что у жителей и гостей Московской области есть возможность приехать и посмотреть уникальные произведения из 20 музеев России.

По словам Харламовой, эта выставка направлена в первую очередь на сохранение традиций.

Мы продолжаем жить большой, красивой и важной культурной жизнью. <…> Открываем новые проекты, рассказываем о нашем культурном коде. Благодарю Министерство культуры Российской Федерации и РОСИЗО, что эта выставка, побывавшая во многих регионах страны, приехала к нам в Подмосковье, в Дмитров. Надеюсь, она заинтересует экспозицией посетителей — и мы со своей стороны будем делать все, чтобы жители и гости Подмосковья остались под большим впечатлением от увиденного Елена Харламова Министр культуры Московской области

О выставке «Путь навстречу» рассказала и генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.

«На выставке представлена живопись XV — начала XX веков: более 40 произведений из шести региональных музеев, которые рассказывают об истории, быте и характере людей, населяющих города и села „Золотого кольца России“. Отдельные экспонаты ранее не были представлены широкой публике», — сказала она.

Выставка, как подчеркнула Галактионова, проходит в музее «Дмитровский кремль» неслучайно, поскольку Дмитров является уникальным и развитым городом в плане искусства. Он пропитан духом культуры.

Посетители выставки смогут увидеть иконы, провинциальный портрет, пейзаж, русское реалистическое искусство конца XIX — начала XX веков, новые течения начала ХХ века.

Посетить выставку можно до 15 мая 2022 года.