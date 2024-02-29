Подмосковье 29 февраля 2024, 16:57 Выставка-продажа сельхозпродукции пройдет в Воскресенске 1 марта Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Выставка товаров сельхозпроизводителей пройдет в Воскресенске 1 марта. Приобрести продукцию подмосковных фермеров можно будет в парке «Усадьба Кривякино».

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, выставка пройдет в рамках мероприятия «Мартовские котики в парке». На ней каждый желающий сможет приобрести уникальные сувениры, изделия ручной работы, а также мясные и рыбные деликатесы, мед и многое другое.

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Кроме того, на выставке будет открыта «Станция доктора Айболита», где владельцы домашних животных смогут пообщаться с ветеринарами.

Для гостей также проведут мастер-классы и викторины.

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