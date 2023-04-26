Подмосковье 26 апреля 2023, 08:29 Выставка-пристройство животных прошла в Солнечногорске

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Фонд «Дарящие надежду» провел в Солнечногорске выставку-пристройство животных. Это первая подобная акция фонда в Подмосковье.

Участие в выставке приняли 15 собак и восемь кошек из Солнечногорска, Москвы и области.

«Это семейный праздник для всех любителей собак и кошек, любителей животных. Сюда приехали самые прекрасные собаки и кошки из приютов, которые ищут дом, партнеры которые привезли сувенирку, здесь благотворительная ярмарка, уроки доброты, для детей, и много разных прекрасных активностей», — рассказала директор благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светлана Сафронова.

Практически у каждого бездомного животного есть кураторы — люди, которые тратят средства и силы на содержание, воспитание и пристройство. Все животные здоровы, привиты и стерилизованы. Сотрудники и волонтеры фонда об этом заботятся в первую очередь.

Единственным, кого забрали с выставки домой, стал пес по кличке Рекс. Новые хозяева поселили его в уютной будке на просторном участке.

Оказать помощь четвероногим, поддержать «Дарящих надежду» или присоединиться к подобной выставке в качестве волонтера можно через сайт фонда.

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