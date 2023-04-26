26 апреля 2023, 08:29
Выставка-пристройство животных прошла в Солнечногорске
Фонд «Дарящие надежду» провел в Солнечногорске выставку-пристройство животных. Это первая подобная акция фонда в Подмосковье.
Участие в выставке приняли 15 собак и восемь кошек из Солнечногорска, Москвы и области.
«Это семейный праздник для всех любителей собак и кошек, любителей животных. Сюда приехали самые прекрасные собаки и кошки из приютов, которые ищут дом, партнеры которые привезли сувенирку, здесь благотворительная ярмарка, уроки доброты, для детей, и много разных прекрасных активностей», — рассказала директор благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду» Светлана Сафронова.
Практически у каждого бездомного животного есть кураторы — люди, которые тратят средства и силы на содержание, воспитание и пристройство. Все животные здоровы, привиты и стерилизованы. Сотрудники и волонтеры фонда об этом заботятся в первую очередь.
Единственным, кого забрали с выставки домой, стал пес по кличке Рекс. Новые хозяева поселили его в уютной будке на просторном участке.
Оказать помощь четвероногим, поддержать «Дарящих надежду» или присоединиться к подобной выставке в качестве волонтера можно через сайт фонда.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Солнечногорск
Животные
Реклама
Реклама