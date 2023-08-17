Подмосковье 17 августа 2023, 15:10 Выставка православной живописи открылась в Звездном Городке Телеканал «360»

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Выставка «Россия православная» открылась в Звездном Городке. Там представлена живопись, графика и иконопись от разных художников.

Выставка проходит в Доме космонавтов. На ней представлено более 80 работ от 48 именитых и начинающих художников Подмосковья.

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«Работы, представленные на выставке художников Московской области, демонстрируют многообразие стилей и направлений. Но все они объединены одной общей темой верности православным ценностям и многовековым традициям русской духовности в искусстве», — отметила художественный руководитель Дома космонавтов Анна Кузьменко.

Проект подготовлен Домом космонавтов совестно с Союзом художников Подмосковья. Бесплатная выставка будет работать до 30 сентября.

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