facebook_pixel
    08 апреля 2022, 13:12

    Его сравнивают с Микеланджело. Выставка картин Сушкова началась в Одинцове

    Выставка полотен Сушкова началась в парке «Патриот» в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Выставка скульптура-художника Федора Сушкова началась в Одинцове. Он писал полотна на военную и духовную темы. В них отражаются события его жизни, философское понимание религиозных сюжетов и зашифрованные послания будущим поколениям.

    Его сравнивают с Микеланджело. Выставка картин Сушкова началась в Одинцове | Изображение 1

    Экспозиция развернулась в парке «Патриот». Полотна увидели свет благодаря его внучке — Анне Назаровой-Сушковой.

    Он много всего мне передал, рассказал. Я все это приняла и начала заниматься созданием выставок во всем мире

    Анна Назарова-Сушкова.

    Произведения Федора Сушкова выставляли в лучших музеях мира. Более 20 лет его работы находились в Италии. Там жила внучка мастера.

    Его сравнивают с Микеланджело. Выставка картин Сушкова началась в Одинцове | Изображение 2

    Там его творчество часто сравнивали с Микеланджело. В 2021 году коллекция полностью вернулась в Россию.

    «Для нас важно, чтобы видели своих героев и своих деятелей культуры, узнавали их заново. Наконец-то его увидит и узнает вся наша страна», — поделилась Анна Назарова-Сушкова.

    Выставка в парке «Патриот» продлится до 10 мая — экспозицию можно найти в галерее военных художников имени Грекова.