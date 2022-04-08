Его сравнивают с Микеланджело. Выставка картин Сушкова началась в Одинцове

Выставка скульптура-художника Федора Сушкова началась в Одинцове. Он писал полотна на военную и духовную темы. В них отражаются события его жизни, философское понимание религиозных сюжетов и зашифрованные послания будущим поколениям.

Экспозиция развернулась в парке «Патриот». Полотна увидели свет благодаря его внучке — Анне Назаровой-Сушковой.

Он много всего мне передал, рассказал. Я все это приняла и начала заниматься созданием выставок во всем мире Анна Назарова-Сушкова.

Произведения Федора Сушкова выставляли в лучших музеях мира. Более 20 лет его работы находились в Италии. Там жила внучка мастера.

Там его творчество часто сравнивали с Микеланджело. В 2021 году коллекция полностью вернулась в Россию.

«Для нас важно, чтобы видели своих героев и своих деятелей культуры, узнавали их заново. Наконец-то его увидит и узнает вся наша страна», — поделилась Анна Назарова-Сушкова.

Выставка в парке «Патриот» продлится до 10 мая — экспозицию можно найти в галерее военных художников имени Грекова.