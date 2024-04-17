Подмосковье 17 апреля 2024, 16:10 Выставка подмосковных брендов начнется 20 апреля в Москве пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Выставка-ярмарка «Весна. 100% Подмосковье» пройдет в Москве 20 и 21 апреля. На площадке торгового центра «Авиапарк» представители регионального бизнеса расскажут о своей продукции.

Впервые в выставке примут участие компании из регионов ЦФО, приглашенные в рамках формата межрегионального форума.

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Гости ярмарки смогут приобрести уникальные товары подмосковных производителей, а также поучаствовать в увлекательных мастер-классах и розыгрышах призов, а предпринимателей ждет консультация сотрудников центра «Мой бизнес», на которой они узнают о мерах поддержки.

Организаторами мероприятия выступают Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и центр «Мой бизнес».

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