Подмосковье 20 марта 2024, 20:41 Выставка подмосковной живописи отрылась в Мособлдуме 20 марта О мероприятии рассказал Зампред Мособлдумы Игорь Чистюхин / Аппарат СРЗП

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Выставка картин «Подмосковье в живописи» открылась в Московской областной думе 20 марта. Посетители смогут увидеть пейзажи региона, архитектурные и исторические памятники, а также портреты земляков.

По словам руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду», заместителя председателя Московской областной думы Игоря Чистюхина, в Подмосковье удивительная природа, выдающееся прошлое и настоящее, но главное богатство региона — это люди.

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«Мы должны создавать художникам Подмосковья, всем творческим жителям региона условия для развития, реализации своих талантов. Создавать творческие пространства, где авторы картин смогут взаимодействовать со своими зрителями, поддерживать и способствовать развитию художественных традиций, культуры и духовного наследия Подмосковья», — отметил Чистюхин.

На открытии экспозиции побывали студенты и специалисты художественных школ Московской области.

Выставку организовали фракция «Справедливая Россия — За правду», АНО «Академия народного искусства»» и Союз художников народного искусства России.

Посетить экспозицию можно до 22 марта включительно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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