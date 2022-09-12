Фотовыставка с возможностью посетить экскурсии и концерты откроется в Серпухове в сентябре | 360°

Все новости

Общество

12 сентября 2022, 17:23

Севшего на колени пассажирке кондуктора автобуса в Перми отстранили от работы

Спецоперация

12 сентября 2022, 17:18

Союзные войска продолжили успешное продвижение на артемовском направлении

Реклама

Спецоперация

12 сентября 2022, 17:15

Пособников ВСУ задержали в ЛНР

Власть

12 сентября 2022, 17:13

Совфед прокомментировал планы Украины взыскать с России $300 млрд ущерба

Происшествия

12 сентября 2022, 17:11

Момент с возгоранием в квест-руме в Москве показали на видео

Подмосковье

12 сентября 2022, 17:11

Художники со всего Подмосковья стали участниками фестиваля граффити в Ивантеевке

Спецоперация

12 сентября 2022, 17:09

Западных наемников обвинили в убийстве мирных жителей на Украине

Подмосковье

12 сентября 2022, 17:04

Подмосковье нарастило производство молока

Эксклюзив

12 сентября 2022, 17:02

Европа не едина в стремлении надавить на Россию

Подмосковье

12 сентября 2022, 16:11

Фотовыставка с возможностью посетить экскурсии и концерты откроется в Серпухове в сентябре

Читать 360tv в

Серпуховский историко-художественный музей открыл выставку «Живопись света. Николай Андреев. Искусство фотографии». Экспозиция расскажет о течении пикториализма и судьбе его представителей. Она продлится до 14 января.

Пикториализм — направление фотоискусства, в котором изображение подражает живописным картинам. Выставку приурочили к 140-летию Николая Андреева — одного из самых ярких представителей жанра в России. Именно в музее Серпухова его работы представили публике впервые, в 1929 году.

Реклама

В основе экспозиции — работы самого фотохудожника и его современников, в том числе редкие снимки из архивов семьи Андреева. Часть выставки будет посвящена истории фотографии — ее подготовил Политехнический музей.

Реклама

Николай Андреев часто обращался к теме русской деревни. Он вдохновлялся видами Серпухова и снимал окрестности города и берега Оки, Протвы, Нары и Скниги.

Гости смогут посетить экскурсии, поучаствовать в мастер-классах и побывать на творческом вечере с фотографом Андреем Клюевым.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что отопление в социальные учреждения Подмосковья начнут подавать 12 сентября. Позже оно появится и в жилых домах.

Выставки

Серпухов

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама