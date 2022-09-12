Фотовыставка с возможностью посетить экскурсии и концерты откроется в Серпухове в сентябре | 360°

Подмосковье 12 сентября 2022, 16:11 Поделиться Telegram

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Viber Фотовыставка с возможностью посетить экскурсии и концерты откроется в Серпухове в сентябре

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Серпуховский историко-художественный музей открыл выставку «Живопись света. Николай Андреев. Искусство фотографии». Экспозиция расскажет о течении пикториализма и судьбе его представителей. Она продлится до 14 января.

Пикториализм — направление фотоискусства, в котором изображение подражает живописным картинам. Выставку приурочили к 140-летию Николая Андреева — одного из самых ярких представителей жанра в России. Именно в музее Серпухова его работы представили публике впервые, в 1929 году.

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В основе экспозиции — работы самого фотохудожника и его современников, в том числе редкие снимки из архивов семьи Андреева. Часть выставки будет посвящена истории фотографии — ее подготовил Политехнический музей.

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Николай Андреев часто обращался к теме русской деревни. Он вдохновлялся видами Серпухова и снимал окрестности города и берега Оки, Протвы, Нары и Скниги.

Гости смогут посетить экскурсии, поучаствовать в мастер-классах и побывать на творческом вечере с фотографом Андреем Клюевым.

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