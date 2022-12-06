Подмосковье 06 декабря 2022, 10:55 Выставка пауков-гигантов и скорпионов пройдет в Реутове

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Пауков-гигантов и скорпионов впервые покажут на выставке в Реутове. Посетители смогут увидеть более 40 видов членистоногих.

У каждого живого экспоната будет отдельный террариум, внутри которого воссоздана среда обитания с растениями, песком, корой деревьев. Кормят членистоногих насекомыми, тараканами и червями. Одного червяка пауку хватает на неделю.

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Узнать подробнее про особенности питания, среду обитания и характер пауков можно будет на информационных стендах рядом с террариумами.

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Самым смелым гостям выставки предложат подержать в руках или посадить себе на плечо безопасных пауков, чтобы сфотографироваться с ними. По словам организаторов выставки, все пауки из экспозиции выращены в домашних условиях, поэтому приучены к хорошим манерам.

Познакомиться с птицеедами, тигровыми и другими пауками можно будет с 8 по 18 декабря в музейно-выставочном центре по адресу: Реутов, улица Победы, дом № 2. Выставка будет работать с 11:00 до 19:00 без перерывов и выходных.

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