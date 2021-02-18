Выставку об истории Красного Креста с 300 редкими экспонатами открыли в Подмосковье

Выставку, посвященную истории Российского общества Красного Креста, открыли в Подмосковье. Гостей ждут в усадьбе Знаменское-Губайлово. Им покажут около 300 уникальных экспонатов, связанных с периодом от 1853 до 1918 года.

В усадьбе, которая находится в Красногорске, открыли выставку «Августейшие владельцы императорской усадьбы Ильинское и Российское общество Красного Креста». Здесь посетители смогут окунуться в атмосферу ХIХ века.

Выставка расскажет о том, как появилось Российское общество Красного Креста и какую роль в этом сыграли Романовы. Здесь посетителям повествуют и о благотворительной деятельности императорской семьи.

Участникам церемонии открытия свое приветствие направили заместитель министра культуры Алла Манилова и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Экспозицию открыли при участии главы Красногорска Эльмиры Хаймурзиной, председателя наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анны Громовой и заместителя директора департамента музеев Минкультуры Натальи Чечель.

Уникальность экспозиции

В экспозиции представили фотографии, документы, кинохронику и предметы, отражающие обширную деятельность Красного Креста до 1918 года.

Созданное в 1867 году указом императора Александра II российское общество, в отличие от аналогичных европейских организаций, вело активную работу не только во время войн, но и в период эпидемий, стихийных бедствий или неурожаев.

Источник фото: телеканал «360»

Экспозиция в усадьбе Знаменское-Губайлово станет отправной точкой в создании нового музея на территории исторического здания Лазарета в селе Ильинское.

Там идут реставрационные работы. Позже часть экспонатов переедет туда.

Я верю, что летом мы сможем открыть после реконструкции здания родильного приюта и лазарета в селе Ильинское Эльмира Хаймурзина.

Новый музей в усадьбе «Ильинское-Усово» станет одним из центральных объектов «Императорского маршрута» в Подмосковье.

Проект объединяет 20 регионов России. Музей с постоянно действующей экспозицией откроют в сентябре.