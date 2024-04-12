Подмосковье 12 апреля 2024, 11:03 Выставка об истории концлагеря в словенском Мариборе открылась в Красногорске Артём Мишуков

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В красногорском филиале Музея Победы состоялось открытие выставки под названием «Шталаг XVIII D. 5000 шагов в бессмертие». Экспозиция посвящена истории лагеря для военнопленных в словенском городе Мариборе и судьбе его узников.

Лагерь смерти Russenlager создали на базе «Шталаг XVIII D» летом 1941 года. За время его существования погибло более пяти тысяч советских военнопленных. К концу 1942 года в живых осталось всего 147 человек.

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На выставке представили более 50 архивных материалов и видеофильм. Посетители познакомятся с историей лагеря и условиями содержания узников, узнают о фактах массовой гибели пленников. Также в экспозиции есть воспоминания очевидцев.

Артём Мишуков Артём Мишуков Артём Мишуков Артём Мишуков Артём Мишуков Артём Мишуков Артём Мишуков

Это совместный проект Музея Победы и Международного исследовательского центра Второй мировой войны в Словении, приуроченный к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.

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