Подмосковье 26 января 2023, 11:29 Выставка об истории дворянского поместья и его владельцах откроется в Горках Ленинских

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Новая выставка «Наследие русской усадьбы», которую подготовили в музее-заповеднике «Горки Ленинские», будет доступна для посетителей с 1 февраля. В Министерстве культуры и туризма Подмосковья рассказали, чем заинтересует экспозиция.

Гости узнают, куда исчезли «буржуйские» цветы, кто такой Николай Ленин, сколько творога и сметаны полагалось лишившимся собственности владельцам усадьбы и как скрывали от посетителей дореволюционный быт. Новый музейный проект расскажет об эволюции усадьбы в Горках и о том, как «Декрет о земле» навсегда изменил ее судьбу.

Раздел «Усадьба-музей» расскажет посетителям об усадебной культуре и дворянском поместье. В витринах представлены изделия из фарфора, изготовленного передовыми заводами Российской империи. Здесь же есть изделия ведущих европейских фабрик.

Также на выставке представлена французская ваза конца XIX века в форме амфоры с изображением галантных сцен и росписью, которая ассоциируется как «ваза трехсот цветов». Вся ее поверхность буквально усыпана мельчайшими лепными бутонами, красоту и непохожесть которых можно увидеть только при внимательном рассмотрении.

Рядом можно найти ломберный столик, банкетку к нему и игральные карты на зеленом сукне — символ одного из излюбленных увлечений дворянского общества.

Процесс национализации поместий после Октябрьской революции выражен в художественной инсталляции «Переворот», которая имитирует процедуру описи усадебного ансамбля. На конторском столе впервые представлено большое количество архивных документов, связанных с национализацией усадьбы. Это описи имущества, охранная грамота, документы о вывозе имущества из большого дома.

Третий раздел выставки «Музей-усадьба» рассказывает о зарождении музея Ленина. На выставке воссоздан строгий образ учреждения советской эпохи, представлены документы и книги, в числе которых брошюра на английском языке «Подъем коммунизма», автором которой является Николай Ленин. Это один из псевдонимов Владимира Ильича.

Выставка будет работать до 3 мая.

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