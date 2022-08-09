Выставка об авиации Первой мировой войны откроется в музее в Красногорске

В пятницу, 12 августа, Музей техники Вадима Задорожного в Архангельском (округ Красногорск) представит новую выставку «Хроники воздушных кораблей. Авиация Первой мировой».

Уникальная, богатейшая коллекция подлинных предметов из фондов музея рассказывает о пути военнослужащих в авиацию. Во времена Первой мировой это был новый, ранее невиданный род войск, становление которого происходило именно в тот период. Новая экспозиция отражает несколько сюжетов. Вооружение, амуниция, униформа, музейные экспонаты, предметы быта и интерьера гармонично встроены в сюжетные композиции.

Источник фото: телеканал «360»

Доминантой выставки является полноразмерный макет легендарного бомбардировщика «Илья Муромец». При его создании были применены материалы и технологии, которые использовались 100 лет назад авиаконструктором Сикорским.

«На бесплатной экскурсии „Первая мировая. Забытая война“ посетители узнают о ходе боевых действий, быте, обмундировании и вооружении, о подвигах русских солдат и офицеров, военной и гражданской доблести», — рассказал основатель Музея техники Вадим Задорожный.

Открытие выставки состоится в 12:00 12 августа в здании «Авиация». Для посетителей экспозиция откроет свои двери в 15:00. Бесплатные экскурсии будут проходить каждые полчаса по предварительной записи.