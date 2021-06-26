Выставка о жизни семьи великого князя Константина Романова открылась в Волоколамске

Более 300 уникальных экспонатов, рассказывающих о жизни княжеской семьи Константина Романова, теперь можно увидеть на выставке в Музейно-выставочном комплексе «Волоколамский кремль». Архивные фотографии и личные вещи расскажут о том, как жили в дореволюционной России родственники императора.

Название выставки «Благочестивые Константиновичи» полностью отражает то, кем были великий князь и его дети.

Генерал-адъютант и президент Императорской Санкт-Петербургской академии наук князь Константин Романов писал стихи и пьесы, занимался переводами и благотворительностью. Вместе с супругой Елизаветой (бывшей немецкой принцессой из рода Саксен-Альтенбургских) воспитывал трех дочерей и шестерых сыновей. Их судьба сложилась по-разному, но у большинства трагически.

Один из сыновей князя умер во время Первой мировой, трое были убиты чекистами и вместе с великой княгиней Елизаветой Федоровной сброшены в шахту под Алапаевском.

«Они не прятались от призыва, не сковывались, они в сложный для отечества момент — они шли и жертвовали собой», — рассказала организатор выставки, председатель наблюдательного совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

Дочь Ольга стала монахиней. Только самая младшая — Вера — прожила долгую и удивительную жизнь. Во время Второй мировой она работала переводчицей в лагере для военнопленных.

В конце войны в разоренном Гамбурге приводила священников к умирающим.

Она так и не приняла гражданства ни одной из стран, в которых жила. До конца оставалась верна своей родине. Умерла она в 2001 году.

«Сквозь призму семьи мы можем увидеть все великое, великое прошлое. Мы можем увидеть самые неожиданные [стороны] — начиная от разведения охотничьих собак молодыми Константиновичами и заканчивая их попечением подворья», — поделилась Анна Громова.

В сентябре часть экспозиции переедет в усадьбу Осташево, которая принадлежала Константиновичам. Сейчас там проходит реконструкция на грант от губернатора Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

Полностью восстанавливается внешний вид здания, каким оно было при прошлых владельцах. Это настоящее погружение в историю, которую нужно помнить.

«Для нас, для наших древних городов, как Волоколамск, Зарайск, Сергиев Посад, Коломна, Серпухов, крайне важно открытие таких выставок, таких проектов, потому что это всегда внимание, это туристический поток, это экономика, а вместе с экономикой приходит восстановление наших самых красивых городов России», — поделилась вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

Источник фото: телеканал «360»

«Волоколамский кремль» — а значит, и выставка «Благочестивые Константиновичи» — входит в проект «Императорский маршрут». В нем принимает участие 21 регион. В каждом из них есть места, которые имели отношение к династии Романовых.