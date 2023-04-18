Подмосковье 18 апреля 2023, 16:04 Выставка о выдающихся жителях городского округа открылась в Мытищах

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Выставка «Созидатели и мастера моего края» открылась в Мытищах. На ней представлены работы, посвященные писателям, поэтам, художникам, космонавтам и другим выдающимся жителям округа.

Все картины экспозиции — это часть патриотического проекта «Наши. 400 лет истории». Их нарисовали ученики архитектурно-художественной школы «Архимед». Эти работы в прошлом году отметили на международном конкурсе «Всероссийский изобразительный диктант».

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«Из 10 тысяч работ у нас 32 победителя. <…> И здесь представлены работы большей частью победителей. И небольшая часть — те работы, которые важны для нас», — рассказала директор детской архитектурно-художественной школы «Архимед» Эллада Сигналова.

Выставка будет работать в Мытищинском историко-художественном музее до 28 апреля.

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