Подмосковье 13 июня 2023, 22:49 Выставка о Тютчеве и Аксакове заработала в «Усадьбе Мураново» в Пушкино

Читать 360tv в

В музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“ в Пушкино начал работу новый выставочный проект „Тютчев и Аксаков: в чем сила России?“. Этих поэтов объединяла горячая и беззаветная любовь к Отечеству, в котором оба мыслителя видели высокое предназначение для будущего всего человечества.

Экспозицию посвятили двум круглым датам: 220-летию со дня рождения Федора Тютчева и 200-летию со дня рождения Ивана Аксакова.

Реклама

На выставке презентовали служебную и литературную деятельность поэтов на фоне истории. Особое внимание уделили Отечественной войне 1812 года, Крымской войне, освобождению славянских народов в ходе русско-турецкой войны 1877–1878 годов.

На выставке представят портреты членов семей Тютчевых и Аксаковых, императоров, государственных сановников, известных деятелей истории и культуры, книги, документальные и художественные материалы по темам славянофильского движения в России, взаимоотношений России и Запада, возрождения интереса в русском обществе XIX века к русской народной культуре и духовным традициям. Также на экспозиции можно будет познакомиться с предметами обихода семей, книгами, документами, наградами.

«Самое ценное — это мемориальные предметы деятелей. Например, на выставке можно увидеть пепельницу, принадлежавшую Федору Ивановичу Тютчеву. И ценители его творчества смогут узнать, что он не избежал этой вредной привычки. Также мы увидим многочисленные вещи Ивана Аксакова. Это портмоне, целый Аксаковский стол представлен выставки, документы, книги», — сообщил куратор и автор идеи выставки Александр Сахно.

У посетителей будет возможность не только посмотреть на экспонаты, но и принять участие в творческих и интеллектуальных заданиях, например, составить портреты основных героев выставки, получить от Тютчева или Аксакова «пророчество», поупражняться в славянских языках.

Выставка продлится до 3 сентября 2023 года в выставочном зале музея. Стоимость билета — 100 рублей, для льготников — 50 рублей.

Помимо выставки можно заглянуть в главный усадебный дом, где когда-то жил поэт Евгений Баратынский со своей семьей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».