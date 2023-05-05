Подмосковье 05 мая 2023, 15:43 Выставка о работавших в годы Великой Отечественной войны врачах открылась в МОНИКИ ко Дню Победы

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Приуроченная ко Дню Победы выставка открылась в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте, известном как МОНИКИ. В фойе главного корпуса можно узнать о врачах, работавших там в годы Великой Отечественной войны.

В военное время на базе учреждения был создан эвакуационный госпиталь № 5020, где лечили раненых и больных. Там работали 1188 медиков и было развернуто 500 оперативных коек.

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На выставке можно узнать о работе врачей, которые внесли большой вклад в общую Победу. Так, 140 сотрудников эвакогоспиталя получили медаль «За оборону Москвы», 450 — медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За победу над Германией».

Руководство МОНИКИ продолжает восстанавливать утерянные данные о работе института в военные годы, восполняя пробелы в своей истории, чтобы сохранить ее для следующих поколений.

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